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Власть

Запрета на даават нет. Глава Госкомрелигии рассказал о новом законе

В законопроекте «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» нет ограничений на даават (привлечение человека в исламскую веру). Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Госкомиссии по делам религии Азамат Юсупов.

Он отметил, что запрет на обход по домам вызвал споры в обществе.

«В законопроекте нет запрета на даават. Проповедь заключается не только в обходе домов. Можно писать книги, обучать в квартирах, через YouTube, группы в мессенджерах. Мы просто говорим, что нужно все упорядочить. Дисциплинировать. У каждой общины есть свои традиционные и нетрадиционные методы. Мы совместно с Советом улемов, экспертами предлагаем лишь навести порядок в этом направлении», — сказал Азамат Юсупов.

Он подчеркнул, что на сегодня запрещенные в Кыргызстане террористические организации, секты используют обход по домам.

«Из-за этого есть случаи, когда отец с сыном не разговаривают. Есть раздоры между родственниками. Это из-за религиозных взглядов. Потому что один придерживается официальной религии, другой находится под влиянием секты», — отметил Азамат Юсупов.

Глава Госкомрелигии добавил, что из-за вышеперечисленных проблем возникают трудности и в погребении после смерти участника той или иной секты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313960/
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