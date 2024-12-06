09:35
USD 86.80
EUR 91.40
RUB 0.83
Власть

Глава России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 6 декабря, поздравил лидера Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами.

Мы продолжим с вами активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Кыргызской Республики!» — говорится в поздравительной телеграмме.

  • Сегодня президенту Кыргызстана исполнилось 56 лет. Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Возглавляет республику с 28 января 2021-го. Ранее, с 10 октября 2020 года по 21 января 2021-го, был премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313294/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Жапаров акциздик маркаларды алмаштыруу мөөнөтү эмнеге узартылбай жатканын айтты
Президент назвал причину, по которой срок замены акцизных марок не продлят
Садыр Жапаров Түштүк Кореядан Кыргызстанга кайтып келди
Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан из Южной Кореи
Садыр Жапаров принял участие в Инвестиционном диалоге Кыргызстана и Кореи
Военное положение в Южной Корее. Садыр Жапаров прилетит завтра согласно плану
Садыр Жапаровдун Кореяга иш сапары: Сеулда кандай документтерге кол коюлду
Садыр Жапаров Кореянын президентин Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды
Эл аралык майыптар күнү: Президенттин кыргызстандыктарга кайрылуусу
Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Сеулга жөнөп кетти
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
За&nbsp;10&nbsp;лет превратят Бишкек в&nbsp;коробку. Депутат о&nbsp;сносе исторических объектов За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов
Местные власти не&nbsp;хотят принимать помощь арабских благотворителей&nbsp;&mdash; депутат Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат
Бизнес
Первые победители акции от&nbsp;MKASSA и&nbsp;Mastercard Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
Финансирование зеленых проектов от&nbsp;Госбанка развития&nbsp;КР Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Путешествуйте легко: билеты в&nbsp;рассрочку через сервис MTravel Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
6 декабря, пятница
09:26
Евро, рубль и юань дорожают относительно сома, тенге продолжает дешеветь Евро, рубль и юань дорожают относительно сома, тенге пр...
09:12
Глава России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения
09:10
Вам нравится шоколадный цвет? Pantone назвал главный оттенок 2025 года
08:55
Генсек ОДКБ анонсировал командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Кыргызстане
08:40
ЕАБР хочет видеть Азербайджан в числе акционеров банка
5 декабря, четверг
23:44
Ученые создали систему, позволяющую дронам ориентироваться по звездам без GPS
22:34
Иностранных студентов милиция снова попросила не гулять поздно вечером
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы