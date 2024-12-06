Глава России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 6 декабря, поздравил лидера Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами.

Мы продолжим с вами активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Кыргызской Республики!» — говорится в поздравительной телеграмме.