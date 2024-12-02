Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова «кыргыз». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы госкомитета, когда он находился в командировке за рубежом, ему задали вопрос об этимологии слова «кыргыз».

«Я им объяснил, что слово «кыргыз» происходит от слов «кырылгыс» — неистребимый, «түгөнгүс» — нескончаемый, неиссякаемый. Важно, чтобы каждый кыргыз знал историю своего происхождения и мог правильно объяснить ее другим. Это наша история и наше будущее. Мы должны знать и гордиться этим», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он выразил уверенность, что историки смогут дать подробное и научно обоснованное объяснение этимологии слова «кыргыз».