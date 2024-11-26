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Власть

Пищевое отравление. Власти бессильны перед уличными торговцами едой

Власти бессильны перед уличными торговцами едой. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку заявила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач КР Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, по закону, чтобы проверить качество продуктов стихийной торговли, необходимо получить ИНН продавца и направить обращение в Минэкономики о проверке.

«Нужно ввести рейды без сбора ИНН, иначе навести порядок в этой сфере будет сложно. Нашим врачам тяжело идти одним. Бывали случаи, когда их били по голове стулом, они другие травмы получали, пытаясь проверить уличную еду. Или нужно врачам выдавать специальную форму, как у инспекторов. Мы выезжали и с милиционерами, утром их убирают, после обеда они обратно выходят торговать», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Депутаты рассмотрели законопроект, касающийся безопасности пищевой продукции и внесения изменений в Кодекс о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312318/
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