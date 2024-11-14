За десять месяцев объем ВВП сельского хозяйства вырос на 106,1 процента

За 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 106,1 процента, а перерабатывающей промышленности — на 122 процента. Об этом с докладом в Жогорку Кенеше выступил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Он отметил, что из девяти видов основных продуктов питания по шести позициям потребность покрывается за счет собственного производства. К 2028 году глава кабмина пообещал обеспечить потребность населения за счет внутреннего производства по восьми видам продуктов.

«В пилотном порядке на государственный баланс будут переданы внутренние каналы и система водоснабжения Тюпского, Сузакского и Кочкорского районов. Ранее они находились на балансе различных ассоциаций», — проинформировал депутатов Акылбек Жапаров.