22:30
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

За десять месяцев объем ВВП сельского хозяйства вырос на 106,1 процента

За 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 106,1 процента, а перерабатывающей промышленности — на 122 процента. Об этом с докладом в Жогорку Кенеше выступил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Он отметил, что из девяти видов основных продуктов питания по шести позициям потребность покрывается за счет собственного производства. К 2028 году глава кабмина пообещал обеспечить потребность населения за счет внутреннего производства по восьми видам продуктов.

«В пилотном порядке на государственный баланс будут переданы внутренние каналы и система водоснабжения Тюпского, Сузакского и Кочкорского районов. Ранее они находились на балансе различных ассоциаций», — проинформировал депутатов Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311133/
просмотров: 1977
Версия для печати
Материалы по теме
В Минсельхозе назвали наиболее доходные культуры для выращивания
Какой скот и для каких целей приобретают фермеры Кыргызстана в лизинг
За девять месяцев в лизинг предоставили технику и животных на 3,7 миллиарда
Агротехническая выставка и сельскохозяйственная ярмарка пройдут в Бишкеке
Прогнозы по росту производства в сельском хозяйстве Кыргызстана озвучил кабмин
Кыргызстан ждут масштабные изменения в агросекторе
Минсельхоз рекомендует выращивать позднецветущие сорта миндаля
Кыргызстан закупит технику на 300 миллионов юаней для поддержки сельхозсферы
Кыргызстанцы могут реализовать сельхозтовары на оптовом рынке Новосибирска
О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО