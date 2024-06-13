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Власть

Акылбек Жапаров и депутаты парламента запустили новый фонтан перед «Белым домом»

В Бишкеке запустили новый фонтан перед зданием Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В запуске фонтана принимали участие глава кабмина Акылбек Жапаров, спикер Нурланбек Шакиев и депутаты парламента.

Отмечается, что насосные системы сооружения нуждались в ремонте. За два месяца управделами президента реконструировало и капитально отремонтировало фонтан.

Установлены 11 центральных электрических насосов, система дистанционного управления для смены подсветки воды, гранитное покрытие.

Акылбек Жапаров заметил, что обновленный фонтан станет излюбленным местом горожан и гостей столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296550/
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