Акылбек Жапаров и депутаты парламента запустили новый фонтан перед «Белым домом»

В Бишкеке запустили новый фонтан перед зданием Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В запуске фонтана принимали участие глава кабмина Акылбек Жапаров, спикер Нурланбек Шакиев и депутаты парламента.

Отмечается, что насосные системы сооружения нуждались в ремонте. За два месяца управделами президента реконструировало и капитально отремонтировало фонтан.

Установлены 11 центральных электрических насосов, система дистанционного управления для смены подсветки воды, гранитное покрытие.

Акылбек Жапаров заметил, что обновленный фонтан станет излюбленным местом горожан и гостей столицы.