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Власть

О проблемах мигрантов в Турции рассказала Камила Талиева

Мигранты из Кыргызстана в Турции просят взять на контроль частные агентства занятости, так как среди них много мошенников. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутата Камила Талиева.

По ее словам, с коллегами Эльвирой Сурабалдиевой и Медером Алиевым побывали в Турции и встретились с мигрантами их Кыргызстана. Там они озвучили ряд предложений и просьб к властям.

«В настоящее время в Турции работают более 68 тысяч кыргызстанцев. Большинство из них женщины. И из них более 60 процентов вынуждены выехать из Кыргызстана из-за тяжелых жизненных условий, насилия и ограниченных возможностей. Но и в миграции они сталкиваются с проблемами. В основном наши женщины заняты в сфере услуг. Работают в гостиницах и точках общепита, ухаживают за детьми и пожилыми людьми. Самые большие трудности для них — получение вида на жительство и трудовой визы. Они вынуждены ехать на заработки с туристическими визами и находиться там нелегально», — сказала Камила Талиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296444/
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