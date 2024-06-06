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Власть

Дети в Кара-Кульдже учатся в аварийной школе, хотя там есть новая — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев рассказал, что в 2020-м арабские инвесторы построили школу в Ой-Талском айыл окмоту Кара-Кульджинского района, но дети в ней не учатся, потому что нет мебели.

Он отметил, что ребятам приходится заниматься в аварийном учебном заведении.

«На мебель Министерство финансов два года подряд выделяло деньги. Но областное управление капитального строительства не закупает ее, ссылаясь на то, что нет проекта школы и она нигде не учтена», — добавил Эмиль Токтошев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295966/
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