На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев рассказал, что в 2020-м арабские инвесторы построили школу в Ой-Талском айыл окмоту Кара-Кульджинского района, но дети в ней не учатся, потому что нет мебели.

Он отметил, что ребятам приходится заниматься в аварийном учебном заведении.

«На мебель Министерство финансов два года подряд выделяло деньги. Но областное управление капитального строительства не закупает ее, ссылаясь на то, что нет проекта школы и она нигде не учтена», — добавил Эмиль Токтошев.