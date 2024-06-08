Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Гулнара Баатырова освобождена от должности главы Минтруда.

Гулнара Баатырова освобождена от должности министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Жылдыз Полотова назначена исполняющей обязанности министра.

Отметим, ранее она работала замглавы ведомства, но была уволена с поста заместителя министра труда и социального развития. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития после скандала с заграничными поездками.

Сменился генеральный прокурор Кыргызстана.

Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий. Его отставку принял Жогорку Кенеш.

На должность генерального прокурора Курманкул Зулушев назначен 21 октября 2020 года.

В среду новый претендент на должность Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем. Позже соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Фото администрации президента КР. Максат Асаналиев и Садыр Жапаров на вручении медали «Данк»

Максат Асаналиев родился в 1978 году. Окончил КГНУ по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2001-м следователем Следственного управления ГКНБ.

В 2018-2019 годах был прокурором Первомайского района Бишкека, в 2021-м — старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры, затем — начальником отдела ГП.

2022-2024 — прокурор Ошской области.

В сентябре 2022-го его наградили медалью «Данк».

Максат Мамытканов назначен послом Кыргызстана в Азербайджане.

Кайрат Осмоналиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Азербайджане.

Максат Мамытканов — ветеран органов нацбезопасности. С 2011 года является учредителем политической партии «Чон-Казат». С октября 2020-го по февраль 2021-го был вице-премьер-министром Кыргызстана. С 30 июня 2021 года — министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству.

Женишбек Асанкулов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Алматы

Он пришел на место Назарали Арипова.

Женишбек Асанкулов назначен генконсулом с консульским округом, включающим в себя территории города Шымкента, Алматинской, Жетисуской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей Казахстана.

Женишбек Асанкулов был заместителем руководителя администрации президента КР.

О кадровых перестановках с 27 по 31 мая читайте здесь.