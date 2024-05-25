Садыр Жапаров пообедал с учениками президентского лицея «Акылман»

Садыр Жапаров принял участие в мероприятии «Акылман» — в мире знаний» в президентском лицее в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, по прибытии в лицей президент ознакомился с картинами школьников, выставленными вдоль дорожки, посетил выставку ремесленных изделий, изготовленных учениками. Садыру Жапарову показали уголок английского языка, процесс озвучивания мультфильма «Керемет көч», а также представили небольшую презентацию с макетом будущего развития лицея.

Затем глава государства выступил перед педагогическим составов, учениками и их родителями. Он выразил удовлетворение достижениями воспитанников и отметил, что лицей «Акылман» был открыт для внедрения инноваций в систему образования Кыргызстана и достижения значительных целей в этой области.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан следует глобальной тенденции развития естественнонаучного, математико-технического и инновационного образования, адаптируя новые методы обучения под национальные особенности.

Открытие лицея «Акылман» стало важным шагом в этом направлении. В прошлом году в лицей приняты 72 талантливых ученика со всей республики. Цель — подготовка этих детей к обучению в ведущих мировых образовательных институтах, таких как Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд и Сорбонна, на базе передовых международных образовательных программ. Со всей страны тщательно отобран и педагогический состав. Им поручено не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их духовные, нравственные и культурные ценности в соответствии с исконными традициями народа Кыргызстана.

Президент выразил удовлетворение, что за короткий период лицей «Акылман» продемонстрировал отличные результаты на республиканских, международных и всемирных олимпиадах по математике и в соревнованиях по робототехнике.

Отсутствие методов отбора и квалификационных стандартов привело к накоплению коррупции и преобладанию некомпетентных кадров в государственных и муниципальных учреждениях.

В этой связи Садыр Жапаров анонсировал запуск разработки закона, обеспечивающего функционирование лицея «Акылман». Он будет принимать около 70 талантливых и образованных учеников в год. После выпускники будут гарантированно трудоустроены государством, без применения связей или взяток. Президент призвал к строгому надзору за процессом отбора, обещая расследовать и наказывать коррупцию в этой сфере.

Мероприятие продолжилось концертной программой, где ученики представили видеоролик и продемонстрировали свои таланты. Президент вручил директору лицея ключи от легкового автомобиля и микроавтобуса для нужд школы, а также побеседовал с педагогами и родителями. Затем глава государства пообедал с учениками в школьной столовой, после чего принял участие в первом заседании попечительского совета президентского лицея «Акылман».