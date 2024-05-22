04:27
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Власть

Садыр Жапаров примет участие в совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам»

Президент Садыр Жапаров примет участие в общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

На мероприятии соберутся лучшие участники программы «Социальный контракт», а также граждане, которые по собственной инициативе инвестируют в развитие своих сообществ.

«Программа «Социальный контракт» реализуется по инициативе Садыра Жапарова как механизм помощи нуждающимся семьям», — напомнил Аскат Алагозов.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 10.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294640/
просмотров: 1039
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового корпуса детской больницы
Системная речь Садыра Жапарова. Главное в одном тексте
Садыр Жапаров оставил запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана в КР
Садыр Жапаров: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту реальной заработной платы
Участники соцконтракта получают доход до 10 тысяч сомов еженедельно — президент
Садыр Жапаров поручил ввести доплаты врачам в регионах, ординаторам и интернам
До конца года более 5,5 тысячи семей получат квартиры через госипотеку
Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Садыр Жапаров «Жаңы кадам» жалпы республикалык кеңешмеге катышат
Садыр Жапаров осмотрел тренировочный зал в управлении ГКНБ по Таласской области
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами