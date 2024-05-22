Садыр Жапаров примет участие в совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам»

Президент Садыр Жапаров примет участие в общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

На мероприятии соберутся лучшие участники программы «Социальный контракт», а также граждане, которые по собственной инициативе инвестируют в развитие своих сообществ.

«Программа «Социальный контракт» реализуется по инициативе Садыра Жапарова как механизм помощи нуждающимся семьям», — напомнил Аскат Алагозов.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 10.00.