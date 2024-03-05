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Власть

Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его

Депутат Жогорку Кенеша Сеидбек Атамбаев недоволен тем, что заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров игнорирует его обращения. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Сеидбек Атамбаев отметил, что на днях писал на личный номер телефона Арзымата Алдаярова касательно инспекции нескольких сел Чуйской области, но ответа не получил.

«В субботу лично вам писал. Спросил, когда мы сможем встретиться с жителями улиц Береговой, 3, 2, 1, сел Восток, Биримдик, Маевка. Но вы не ответили. Эти вопросы я поднимаю с 2022 года. А вы все это проигнорировали. Мы могли бы в понедельник посмотреть. Сегодня на комитете разобрали бы этот вопрос. Вы представляете, сколько жителей ко мне приходит и скандалы устраивает по поводу газификации? Если мы не решим вопрос совместно, кто решит? Мне тоже не нравится, когда приходят и устраивают скандалы в моем кабинете. Так нельзя делать, нужно же работать с населением. Если нет, то оставьте должность», — сказал нардеп. 

Арзымат Алдаяров отметил, что по селу Восток на основе обращения депутата Сеидбека Атамбаева выезжали представители филиалов и встречались с жителями.

«Мы тогда говорили, что село Восток и близлежащие пункты будут рассматриваться в рамках нашей инвестиционной программы. Мы несколько раз докладывали, что у нас с мэрией Бишкека подписана дорожная карта, в рамках которой мы взяли на себя обязательства завершить в течение трех лет газификацию столицы. Это указано и в постановлениях кабмина, и ЖК. Поэтому сейчас все силы брошены на газификацию города. Мы не можем все сразу сделать», — ответил он.

Арзымат Алдаяров подчеркнул, что в компанию так же, как и депутатам, приходит большое количество обращений от жителей и «Газпром Кыргызстан» работает над ними.

Сеидбек Атамбаев парировал, что компания не работает с населением, если бы работала, то не было бы скандалов со стороны граждан.

На заседании нардепы рассматривают исполнение решения комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике о газоснабжении и газификации КР от 16 мая 2023-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288316/
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