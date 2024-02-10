Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в ОАЭ

Глава государства Садыр Жапаров по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахайяна 12-13 февраля совершит рабочий визит в Дубай для участия во Всемирном правительственном саммите. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, саммит пройдет под названием «Формирование будущих правительств» по таким темам, как преобразование работы правительства, искусственный интеллект и новые рубежи, переосмысление развития и экономики будущего, общество будущего и образование, устойчивое развитие и новые глобальные сдвиги, урбанизация и глобальные приоритеты здравоохранения.

В работе саммита ожидается участие глав государств и правительств, представителей из более 150 стран мира, а также руководителей международных организаций и успешных мировых лидеров в различных областях для обсуждения глобальных приоритетов, тенденций. Будут рассмотрены вопросы содействия международному сотрудничеству, обмена знаниями и передовым опытом в целях поиска более эффективных решений в служении человечеству.

«Планируются выступление Садыра Жапарова на пленарной сессии саммита, проведение двусторонних встреч с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний для обсуждения вопросов двустороннего партнерства», — отметил Муратбек Азымбакиев.