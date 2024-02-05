Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул

Произошедшая авария на ТЭЦ Бишкека обнажила главную проблему коммунальной системы Кыргызстана: сети изношены настолько, что просто не выдерживают нагрузки.

Полумерами и латанием дыр проблему не решить. Это просто не поможет. И что впредь таких ситуаций не возникнет — гарантии нет.

Есть хорошая русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Произошедшее на столичной теплоэлектроцентрали говорит, что гром этот уже грянул. И теперь придется решать проблемы кардинально.

На те же грабли?

Когда в 2018-м на ТЭЦ Бишкека произошла авария, горожане узнали об этом только вечером. Через год, в январе 2019-го, снова была нештатная ситуация. И опять жителей столицы оповестили в последний момент.

В этом году власти работали чуть быстрее. Но складывалось впечатление, что это только из-за того, что последствия аварии были слишком очевидны.

Авария произошла в 3.00. Официальные сообщения о ней появились только к 8.00, пресс-конференцию чиновники собрали к 9.30. Конечно, они пытались сгладить обстановку, чтобы не наводить панику.

Но уже тогда было понятно, что все более чем серьезно. В столице отключили горячую воду всем абонентам, чтобы сохранить ее в системе теплоснабжения. А фотографии и видео ТЭЦ ясно свидетельствовали о том, что ситуация тяжелая.

Фото из интернета. Фото последствий аварии с дрона

Благо, что на улице нет сильных морозов и работает новая, модернизированная часть ТЭЦ. Это фактически и спасло ситуацию. Да, в квартирах было холодно, но не во всех и не так, как это было в 2018-м.

Подлатать и доработать сезон

Сейчас главная задача власти и энергетиков — восстановить систему подачи тепла и горячей воды в штатном режиме и доработать отопительный сезон. Ведь ТЭЦ Бишкека — это не только блага цивилизации в квартирах горожан. Это крупнейший источник выработки электроэнергии на севере страны. Процесс этот долгий и совсем не простой.

Запустить в работу котел на ТЭЦ — это не печку дома растопить: нужны время, силы и ресурсы.

К утру понедельника удалось запустить все котлы и даже подготовить четыре резервных. К утру вторника обещают всем подать и горячую воду. Цена этому — круглосуточная работа десятков человек. До аварии температура воды в отопительной системе и подаче горячего водоснабжения была 70 градусов. Пока восстановить ее не удалось. Но на улице стоит теплая погода, что играет на руку энергетикам.

Еще одна важная задача — восстановить пострадавшую часть теплоэлектроцентрали. Помогают в этом всем миром: и госорганы, и частный бизнес, и «соседи».

Перед лицом общей проблемы предприниматели в очередной раз забыли все обиды и наезды власти и оперативно начали помогать.

Откликнулись и ближайшие соседи. Узбекистан и Туркменистан отправили нам сжиженный газ. Казахстан увеличил подачу электроэнергии. Россия отправила своих специалистов для выяснения причин аварии и варианты реконструкции.

Китайская часть: проклятье или спасение?

Как только стало известно об аварии на ТЭЦ, в социальных сетях начались битвы между сторонниками и противниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Одни говорят, что виной произошедшему — модернизация только части ТЭЦ за баснословные $386 миллионов. Другие твердят, что новая часть станции спасает город от замерзания.

Кто прав: на самом деле доля истины есть в утверждениях обеих сторон.

В 2018 году проблемы на ТЭЦ можно было избежать, если бы включили новый модернизированный блок теплоцентрали. Но его не запустили из-за того, что не построили химцех. Новый модернизированный блок работал в особом энергетическом режиме, нацеленном на выработку электроэнергии, а не тепла. Результат помнит вся республика — громкие уголовные дела и посадки, а еще плоскогубцы за $600.

Но есть и еще один важный вывод из той истории — после аварии химцех все же достроили.

В итоге последние годы модернизированная часть ТЭЦ работала только в сильные морозы и когда была необходимость в большой выработке электроэнергии. И работала она автономно, практически независимо от старых блоков.

Вот и получается, что сейчас именно благодаря новым блокам ситуация не стала критической. Но если бы не авария 2018-го, еще неизвестно, построили бы тот самый химцех или нет.

Что делать дальше?

Сейчас параллельно с ликвидацией последствий аварии ведет работу специальная комиссия. Она должна будет точно сказать, что конкретно произошло, каков ущерб и кто виновен в произошедшем.

На самом деле куда важнее сейчас правильно ответить на вопрос, что делать дальше.

Произошедшее на ТЭЦ должно было случиться рано или поздно. Оборудование в старой части теплоэлектроцентрали давно отработало свой нормативный срок. Запчастей на большую его часть просто нет. Старый блок ТЭЦ фактически уже многие годы находится в режиме латания дыр при возрастающей нагрузке.

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Сейчас власти страны заявляют, что будет проведена полная модернизация столичной теплоэлектроцентрали. Готовятся ввести запрет на подключение новых объектов к Бишкектеплосети и строить автономные котельные. Это все, безусловно, правильно и верно. Но есть одно но — предпринимать эти шаги нужно было раньше, гораздо раньше. Кроме того, такие меры требуют серьезного вложения средств. Снова придется брать кредиты? Или можно потратить рекордные суммы доходов бюджета налогов, которыми так гордится власть, не на новые самолеты либо юбилеи, а на решение куда более насущных проблем.

После аварии 2018 года в республике тоже говорили о необходимости полной модернизации. Но дальше возбуждения громких уголовных дел ничего не сдвинулось, пока гром не грянул снова, через шесть лет.

«Это своего рода проверка на прочность, которую мы общими усилиями и командной работой прошли. В прошлый раз мы довольно легко вышли из ситуации, связанной с аварией в энергосистеме Центральной Азии в январе 2022-го. Все эти происшествия свидетельствуют о том, что пора уходить от советского подхода в управлении энергосистемой», — заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Получится ли воплотить слова в реальность или Бишкек снова будет ждать зимы и холодов, запасаясь обогревателями и надеясь на теплую погоду?