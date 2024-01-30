Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты

«Кабинет министров уже отказался от синдрома бедности, и пора начинать отказываться от жизни от зарплаты до зарплаты», — заявил сегодня на II Бишкекском налоговом форуме глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, Министерство финансов уже разработало и внедряет единый бухгалтерский учет во всех муниципальных и государственных организациях. Поэтому движение бюджетных денег можно будет видеть через системы.

«1С и все другие системы, которые позволяли делать какие-то махинации, будут исключены. Налоговая служба, тоже прошу внедрить, чтобы отказаться от налоговых проверок. Если все добровольно на это перейдут и будут безналичные расчеты, то смысл в проверках отпадет», — высказался председатель кабинета министров.

Тем, кто платит налоги и собирает их, предлагаю дружить домами. Акылбек Жапаров

Чиновник также предупредил, что все, кто будет замешан в коррупции, «сойдут с нашего поезда». Он также еще раз напомнил, что в Кыргызстане не было повышения налогов или введения новых. Но при этом консолидированный бюджет страны составил 575 миллиардов сомов.

«На следующий год мы планируем, что бюджет будет 600-700 миллиардов сомов. В месяц в казну должно поступать 58 миллиардов сомов, в день это 1,9 миллиарда сомов, или 80 миллионов сомов в час», — сказал Акылбек Жапаров.