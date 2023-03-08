Спорная граница. Очередной раунд переговоров проведут Кыргызстан и Таджикистан

Представители Кыргызстана и Таджикистана в марте проведут очередной этап переговоров по вопросу спорных участков на общей границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин КР.

«Правительственная делегация Кыргызской Республики с 10 по 16 марта 2023 года проведет в Душанбе встречу с коллегами из Таджикистана, на которой обсудит делимитацию и демаркацию общего участка государственной границы», — уточнили в кабинете министров.

В состав рабочей группы КР включены 15 человек во главе со спецпредставителем кабмина по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым.

Протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 километров. Переговоры о ее делимитации продолжаются с декабря 2002-го. С 2017 года Душанбе и Бишкек существенно активизировали этот процесс. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии прохождения рубежа, остальные участки считаются спорными.

Утром 16 сентября 2022-го сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.