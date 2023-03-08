04:45
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

Спорная граница. Очередной раунд переговоров проведут Кыргызстан и Таджикистан

Представители Кыргызстана и Таджикистана в марте проведут очередной этап переговоров по вопросу спорных участков на общей границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин КР.

«Правительственная делегация Кыргызской Республики с 10 по 16 марта 2023 года проведет в Душанбе встречу с коллегами из Таджикистана, на которой обсудит делимитацию и демаркацию общего участка государственной границы», — уточнили в кабинете министров.

В состав рабочей группы КР включены 15 человек во главе со спецпредставителем кабмина по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым.

Протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 километров. Переговоры о ее делимитации продолжаются с декабря 2002-го. С 2017 года Душанбе и Бишкек существенно активизировали этот процесс. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии прохождения рубежа, остальные участки считаются спорными.

Утром 16 сентября 2022-го сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/260259/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы
Камчыбек Ташиев встретился с таджикским коллегой и обсудил вопрос границ
Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в скором решении приграничного вопроса
В Баткене прошла встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 38,35 километра границы
Кыргызстан и Таджикистан договорились еще по нескольким участкам границы
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили вопрос границ
Топографические группы согласовали 11,88 километра кыргызско-таджикской границы
Итоги-2023: арест Мадумарова, граница, матчество, вояжи президента. Часть III
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
2 апреля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 апреля, понедельник
23:45
Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
23:26
В МВД Кыргызстана кадровая ротация
23:18
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов
22:51
В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве