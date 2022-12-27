11:29
USD 85.68
EUR 91.13
RUB 1.21
Власть

Депутат предлагает лишать свободы за кражу скота на 10 лет

Депутат парламента Мейкинбек Абдалиев предлагает ужесточить наказание за скотокрадство. На общественное обсуждение вынесены поправки в Уголовный кодекс.

Автор отметил, что основанием разработки проекта закона послужило то, что Кыргызстан — аграрная страна, где жители, преимущественно, занимаются животноводством.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане ежегодно растет численность поголовья крупного рогатого скота и лошадей.

Однако в Уголовном кодексе, принятом в 2017 году, и в Уголовном кодексе, принятом в октябре 2021-го, отсутствует статья «Скотокрадство». Мейкинбек Абдалиев считает, что ошибку нужно исправить.

Он предлагает штрафовать скотокрадов, от 50 до 100 тысяч сомов или назначать исправительные работы сроком на два месяца.

Скотокрадство, совершенное в крупном размере, группой лиц или по предварительному сговору с проникновением на чужую территорию влечет за собой штраф до 400 тысяч сомов. Если в деле замешаны члены ОПГ, то наказываются они лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества. Уничтожение или повреждение чужого скота с причинением вреда в мелком размере влечет штраф 200 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254427/
просмотров: 775
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области украли корову стоимостью четверть миллиона сомов
В Караколе запись с камеры видеонаблюдения помогла найти скотокрада
На Иссык-Куле учитель физкультуры вовлек школьников в скотокрадство. Он задержан
У жительницы Московского района украли овец породы меринос. Похитителя задержали
Больше 25 миллионов сомов ущерба нанесли кыргызстанцам скотокрады с начала года
Украли коров. Задержаны очередные подозреваемые в скотокрадстве в Баткене
Украл трех коров и деньги. В Баткене задержан подозреваемый в скотокрадстве
У жительницы Кеминского района украли лошадей и угнали в Казахстан
В Сулюкте задержали двоих подозреваемых в скотокрадстве
В Таш-Кумыре мужчина украл скот на полмиллиона сомов. Его взяли под стражу
Популярные новости
Депутат Омурбек Бакиров тайно встречался с&nbsp;кримавторитетом Камчи Кольбаевым Депутат Омурбек Бакиров тайно встречался с кримавторитетом Камчи Кольбаевым
Где экономическое чудо? Топ-10 громких обещаний кабинета министров Где экономическое чудо? Топ-10 громких обещаний кабинета министров
Операция &laquo;кустуризация&raquo;. Акылбек Жапаров похвалил главу ГКНБ и&nbsp;налоговиков Операция «кустуризация». Акылбек Жапаров похвалил главу ГКНБ и налоговиков
В&nbsp;детских домах России растет число детей, оставленных кыргызстанцами В детских домах России растет число детей, оставленных кыргызстанцами
Бизнес
&laquo;Умай групп&raquo;&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет успешной работы на&nbsp;благо Кыргызстана «Умай групп» — 20 лет успешной работы на благо Кыргызстана
Итоги лотереи от&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Кто выиграл авто? Итоги лотереи от «Мой О!». Кто выиграл авто?
Успевайте в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; последние дни новогодних скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары Успевайте в O!Store — последние дни новогодних скидок на смартфоны и аксессуары
Кыргызстан в&nbsp;2022 году избежал общемирового роста цен на&nbsp;газ Кыргызстан в 2022 году избежал общемирового роста цен на газ
29 декабря, четверг
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 де...
10:57
В Бишкеке в гараже сгорел Lexus 570
10:47
Лидеры фракций Жогорку Кенеша встретятся с Акылбеком Жапаровым
10:43
Чиновники пожаловались на невыплату 13-й зарплаты
10:43
COVID-19 в мире. Заразились более 658,8 миллиона, умерли более 6,6 миллиона