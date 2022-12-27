Депутат предлагает лишать свободы за кражу скота на 10 лет

Депутат парламента Мейкинбек Абдалиев предлагает ужесточить наказание за скотокрадство. На общественное обсуждение вынесены поправки в Уголовный кодекс.

Автор отметил, что основанием разработки проекта закона послужило то, что Кыргызстан — аграрная страна, где жители, преимущественно, занимаются животноводством.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане ежегодно растет численность поголовья крупного рогатого скота и лошадей.

Однако в Уголовном кодексе, принятом в 2017 году, и в Уголовном кодексе, принятом в октябре 2021-го, отсутствует статья «Скотокрадство». Мейкинбек Абдалиев считает, что ошибку нужно исправить.

Он предлагает штрафовать скотокрадов, от 50 до 100 тысяч сомов или назначать исправительные работы сроком на два месяца.

Скотокрадство, совершенное в крупном размере, группой лиц или по предварительному сговору с проникновением на чужую территорию влечет за собой штраф до 400 тысяч сомов. Если в деле замешаны члены ОПГ, то наказываются они лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества. Уничтожение или повреждение чужого скота с причинением вреда в мелком размере влечет штраф 200 тысяч сомов.