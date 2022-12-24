Президент Кыргызстана встретился с жителями приграничных сел Баткенской области

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область встретился с жителями приграничных сел Ак-Сай и Капчыгай Баткенского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент рассказал о мерах по урегулированию приграничных вопросов, ответил на вопросы местных жителей об обеспечении чистой питьевой водой, улучшении инфраструктуры сел, строительстве промышленных и социальных объектов, создании рабочих мест.

Садыр Жапаров отметил, что государство направляет все силы на восстановление и обеспечение социально-экономического развития Баткенской области. На это выделены значительные средства из республиканского бюджета.

Глава КР подчеркнул, что все озвученные вопросы рассмотрят госорганы и решат по приоритетности.