В парламенте требуют наказать Адахана Мадумарова за его высказывания о власти

Сегодня на заседании парламента депутат Адахан Мадумаров заявил, что плевать хотел на власть, которая боится пятерых женщин.

Речь идет об арестованных активистках по делу о попытке насильственного захвата власти. Адахан Мадумаров заступился за женщин, сказав, что их задержали, как террористов.

Коллега Мадумарова Кундузбек Сулайманов попросил спикера Жогорку Кенеша принять меры в отношении парламентария.

«Утром наш коллега сказал, что плевал на эту власть. В эту власть входим и мы. Значит, он и на нас плевать хотел и на себя тоже. Вы, спикер, должны призвать его к порядку. Пусть немного осторожнее говорит. На нас народ смотрит», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Спикер Нурланбек Шакиев ответил, что утром не был на заседании парламента, так как был на мероприятии.

«Я был на мероприятии, посвященном 140-летию Ишеналы Арабаева. К сожалению, слов коллеги я не слышал. Если бы присутствовал, ответил бы. Сейчас его нет, поэтому я не могу за глаза что-то говорить. Но ответ будет в любом случае», — сказал Нурланбек Шакиев.

Кундузбек Сулайманов отметил, что коллеги должны подбирать слова.

«Нужно ковать железо, пока горячо. Если ему не хочется ходить на работу, если он приходит сюда, как собака на поводке, пусть не ходит. Кто его просит приходить? Не надо пользоваться неприкосновенностью и говорить все, что вздумается. Считаю, что нужно принимать меры», — сказал Кундузбек Сулайманов.