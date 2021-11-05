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Власть

Венгрия признала паспорта вакцинации Кыргызстана

Венгерская сторона решила признать паспорта о вакцинации граждан Кыргызстана. Об этом сообщил министр внешнеторговых связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, теперь привитые кыргызстанцы смогут беспрепятственно заезжать и посещать Венгрию. Кроме того, в 2022 году откроется прямое авиасообщение Будапешт — Бишкек.

Петер Сийярто, обсуждая сферу образования, отметил необходимость наращивания двустороннего сотрудничества не только с вузами, но и в начальном и среднем образовании. Он еще раз подтвердил, что Венгрия приложит все усилия для поддержания высокого уровня стратегических отношений с Кыргызстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212802/
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