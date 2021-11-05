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Власть

Кыргызстан хочет сотрудничать с Австрией при строительстве ГЭС

Президент Садыр Жапаров в рамках первого экономического форума «Центральная Азия — Европейский союз» принял министра иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Австрия является важным партнером КР среди стран — участниц Евросоюза. В следующем году планируется отметить 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Австрией. Он предложил провести ряд совместных мероприятий и разработать совместную дорожную карту по всем направлениям сотрудничества.

Президент выразил готовность к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического сотрудничества с Австрией. В том числе Кыргызстан заинтересован в расширении перечня взаимных товаров для увеличения объемов взаимной торговли между двумя государствами. Он обратил особое внимание на большой гидроэнергетический потенциал республики и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Австрией по строительству больших и малых ГЭС.

В свою очередь Михаэль Линхарт отметил, что Австрия заинтересована в расширении партнерства с Кыргызстаном, в том числе по региональным вопросам с учетом ситуации в Афганистане.

В ходе встречи также обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях, а также в сфере туризма.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212799/
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