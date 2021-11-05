Садыр Жапаров заявил о начале нового этапа сотрудничества ЕС и Центральной Азии

«Сегодня мы можем констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Европейского союза и Центральной Азии, что вселяет в нас вполне обоснованный оптимизм», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

Глава государства «с особым удовлетворением» отметил, что это сближение отвечает целям и задачам новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии, одобренной в 2019 году в Бишкеке.

«Глубоко символично, что именно в столице нашей страны мы закладываем фундамент экономического сотрудничества на годы вперед, что придает сегодняшнему мероприятию созидательный импульс», — заключил Садыр Жапаров.