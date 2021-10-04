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Власть

Китай дал отсрочку Кыргызстану на выплату внешнего долга на шесть лет

Китай согласился отсрочить Кыргызстану выплаты по кредитам на шесть лет. Проект соглашения с КНР сегодня рассмотрели в комитете по международным делам, обороне и безопасности.

По словам заместителя министра экономики и финансов Руслана Татикова, Китай отсрочит выплаты на шесть лет, первый год из них — льготный.

«Мы должны были в этом году выплатить проценты по кредитам в размере $88 миллионов. В связи с пандемией мы обратились к Китаю через Парижский клуб. Китай согласился отсрочить $51,1 миллиона. Предусмотрены процентные ставки, за шесть лет мы выплатим $3,8 миллиона», — сказал Руслан Татиков.

Кабмин намерен $51,1 миллиона направить на покупку электроэнергии, восстановление Баткена и социальные проекты.

Он отметил, что в данный момент долг Экспортно-импортному банку («Эксимбанк») Китая составляет $1,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209225/
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