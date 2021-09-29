Высшее руководство страны налетало на 96 миллионов 371 тысячу сомов

С 1 января по 10 сентября авиаперелеты высшего руководство страны, выполненные ОсОО «Авиакомпания Эйр Кей Джи», обошлись бюджету Кыргызской Республики в 96 миллионов 371 тысячу сомов. Это на 22 миллиона больше, чем за аналогичный период 2020-го, пишет osoo.kg.

Авиакомпания «Эйр КейДжи» выполняет заказные рейсы на самолете VIP-класса Як-40 вместимостью до 17 человек, а также осуществляет рейсы по перевозке официальных делегаций Кыргызской Республики на самолете Ту-154М. Учредителем ОсОО Авиакомпания «Эйр КейДжи» является ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Литерными рейсами пользуется высшее руководство Кыргызстана: президент, премьер-министр и спикер парламента.