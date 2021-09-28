Тариф на проезд. Кадыр Атамбаев критикует мэрию Бишкека и грозит подать в суд

Повышение тарифа на проезд незаконно. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК сообщил депутат Кадыр Атамбаев.

Он отметил, что, по данным организации «Кыргыз транс контроль», владельцы лицензий ежедневно с каждого владельца микроавтобуса получают около 2-3 тысяч сомов, которые нигде не учитываются и не облагаются налогами.

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«У нас компании-владельцы лицензий собирают дань с водителей маршруток и при этом ни за что не отвечают и скрывают свою прибыль. У нас маршруточный феодализм, а не общественный транспорт. Но если в средние века феодал хоть как-то заботился о своих крестьянах и гарантировал им защиту, владельцы лицензий почти полностью наплевали на судьбу своих водителей», — сказал Кадыр Атамбаев.

Он добавил, что у компаний-лицензиатов нет своих автопарков и производственных баз, что является нарушением законов о транспорте. Ремонтом маршруток занимаются не компании-лицензиаты из амортизационных фондов, которые должны существовать, а сами бедные водители бусов.

Кадыр Атамбаев подчеркнул, что должностные лица мэрии и Министерства экономики и финансов умышленно, намеренно исключили из анализа регулятивного воздействия доказанные доходы, эксплуатационные расходы в нарушение законодательства.

«Поэтому обоснование для повышения тарифов на этих документах от муниципалитета незаконно. Там не было анализа финансово-бухгалтерской документации компаний-владельцев лицензий. Эти фирмы свои доходы и расходы скрывают. Нет инфомации о пассажиропотоке, мы не видим реальную прибыль перевозчиков», — пояснил он.

По словам депутата, они готовы с «Кыргыз транс контролем» во главе с Виктором Горевым подать в суд на мэрию столицы.

Фракция социал-демократов предложила оставить действующий тариф на проезд.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).