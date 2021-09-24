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Власть

По поручению Садыра Жапарова Афганистану передан гуманитарный груз

По поручению Садыра Жапарова делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя Совета безопасности Таалатбеком Масадыковым доставила в Кабул груз гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, гуманитарный груз передан и. о. первого заместителя премьер-министра мулле Абдуле Гани Барадару.

Отмечается, что при встрече состоялась обстоятельная беседа Таалатбека Масадыкова с муллой Абдулой Гани Барадаром, в ходе которой стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом. Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил президента КР и народ страны за помощь афганскому народу.

Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета страны до сих пор заморожены.

Абдул Гани Барадар подчеркнул, что для «Талибана» важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.

Кроме того, Таалатбек Масадыков провел протокольную встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.

Отметим, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208184/
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