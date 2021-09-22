Депутат требует рассмотреть ответственность чиновников за срыв поливного сезона

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев требует рассмотреть ответственность чиновников за срыв поливного сезона. Об этом он сказал сегодня на заседании.

По его словам, необходимо оказать помощь фермерам, которые понесли убытки.

«В водохранилищах — Кировском, Орто-Токойском воды не осталось. Еще в начале августа эти водоемы были пустые. Мы все видели нехватку воды в Чуйской области. Как компенсируют убытки фермеров? Как им быть с кредитами? Кто понесет наказание за срыв поливного сезона? И как сейчас проходит осенний посев», — поинтересовался нардеп.

Кенжебек Бокоев также отметил рост цен во всех сферах экономики.

Представитель кабинета министров Алмазбек Абытов ответил, что на 24 сентября планируется расширенное заседание, где будет рассмотрен рост цен в стране.