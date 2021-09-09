Депутат предлагает усилить ответственность чиновников в управлении пастбищ

Депутат Бейшеналы Нурдинов поднял тему пастбищ. Он предложил ряд поправок в соответствующий закон.

Автор напомнил, что с момента реализации документа «О пастбищах» прошло 10 лет. Одной из кардинальных особенностей явилось изменение ранее существующей трехуровневой системы управления пастбищами. Управление отгонными джайлоо осуществляла областная госадминистрация, управление пастбищами интенсивного использования — районная, управление присельными — органы местного самоуправления.

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«Однако система была изменена согласно новому Закону «О пастбищах», и полномочия по управлению ими переданы органам местного самоуправления. В свою очередь органы МСУ делегировали свои полномочия общественным объединениям пастбищепользователей. Это было обусловлено тем, что управление пастбищами осуществлялось местным сообществом через создание территориального общественного самоуправления. Но от управления отстранили айыл окмоту, хотя контроль и ответственность, кроме права распоряжения, были переданы как раз им», — подчеркнул Бейшеналы Нурдинов.

Он добавил, что состояние пастбищ ежегодно ухудшается. Происходит это, по мнению инициатора, по причине того, что никто и ни за что не отвечает. «В этой связи возникла необходимость в разработке проекта закона, чтобы усилить роль и повысить ответственность органов местного самоуправления в эффективном управлении, рациональном использовании и сохранении пастбищ для обеспечения продовольственной безопасности страны», — пояснил он.

Кроме того, согласно предложению Бейшеналы Нурдинова, предусматривается предоставление пастбищных угодий, не связанных с выпасом скота, во временное пользование с учетом интересов местного населения. К примеру, для охоты, пчеловодства, сбора лекарственных трав, плодов и ягод, заготовки сена и топлива, добычи полезных ископаемых, установки сооружений связи легкой конструкции (не капитальных), туризма и отдыха граждан на срок до пяти лет с последующим продлением до 20 лет. Обязательным условием предоставления пастбищ является восстановление равнозначной территории деградированных угодий.

В проекте закона есть норма, где указано, что пастбища можно сдавать в аренду для освоения и ведения сельскохозяйственного производства. Но только после изменения целевого назначения этих земель с последующим включением в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.