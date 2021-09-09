11:01
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Власть

Депутат предлагает усилить ответственность чиновников в управлении пастбищ

Депутат Бейшеналы Нурдинов поднял тему пастбищ. Он предложил ряд поправок в соответствующий закон.

Автор напомнил, что с момента реализации документа «О пастбищах» прошло 10 лет. Одной из кардинальных особенностей явилось изменение ранее существующей трехуровневой системы управления пастбищами. Управление отгонными джайлоо осуществляла областная госадминистрация, управление пастбищами интенсивного использования — районная, управление присельными — органы местного самоуправления.

Читайте по теме
В Кыргызстане разработали мобильное приложение по мониторингу пастбищ

«Однако система была изменена согласно новому Закону «О пастбищах», и полномочия по управлению ими переданы органам местного самоуправления. В свою очередь органы МСУ делегировали свои полномочия общественным объединениям пастбищепользователей. Это было обусловлено тем, что управление пастбищами осуществлялось местным сообществом через создание территориального общественного самоуправления. Но от управления отстранили айыл окмоту, хотя контроль и ответственность, кроме права распоряжения, были переданы как раз им», — подчеркнул Бейшеналы Нурдинов.

Он добавил, что состояние пастбищ ежегодно ухудшается. Происходит это, по мнению инициатора, по причине того, что никто и ни за что не отвечает. «В этой связи возникла необходимость в разработке проекта закона, чтобы усилить роль и повысить ответственность органов местного самоуправления в эффективном управлении, рациональном использовании и сохранении пастбищ для обеспечения продовольственной безопасности страны», — пояснил он.

Кроме того, согласно предложению Бейшеналы Нурдинова, предусматривается предоставление пастбищных угодий, не связанных с выпасом скота, во временное пользование с учетом интересов местного населения. К примеру, для охоты, пчеловодства, сбора лекарственных трав, плодов и ягод, заготовки сена и топлива, добычи полезных ископаемых, установки сооружений связи легкой конструкции (не капитальных), туризма и отдыха граждан на срок до пяти лет с последующим продлением до 20 лет. Обязательным условием предоставления пастбищ является восстановление равнозначной территории деградированных угодий.

В проекте закона есть норма, где указано, что пастбища можно сдавать в аренду для освоения и ведения сельскохозяйственного производства. Но только после изменения целевого назначения этих земель с последующим включением в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/206488/
просмотров: 1170
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработали мобильное приложение по мониторингу пастбищ
Берег Иссык-Куля заполнился навозом. Депутат просит решить проблему пастбищ
В Иссык-Кульской области 3,48 гектара пастбищ возвращены государству
Незаконно выданные пастбища в Таласской области вернули государству
Свыше 80 миллионов сомов заплатили пастбищепользователи государству
Конфликт из-за пастбища в Нарынской области должна урегулировать госкомиссия
Фермеры будут платить за пользование пастбищ в два этапа. Депутаты сомневаются
В Кыргызстане уменьшилась площадь пастбищ. Минсельхоз будет выяснять почему
Правительство забраковало законопроект о передаче непригодных пастбищ в аренду
В Жогорку Кенеше придумали заработок для айыл окмоту
Популярные новости
Стрельба в&nbsp;Бишкеке. Депутат требует привлечь к&nbsp;ответственности пресс-службу ГУВД Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Сват экс-президента Жээнбекова подал в&nbsp;суд на&nbsp;сторонника Алмазбека Атамбаева Сват экс-президента Жээнбекова подал в суд на сторонника Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Оше погиб человек в&nbsp;аварии, случившейся по&nbsp;вине сотрудников патрульной милиции В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
11 сентября, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
10:42
Коронавирусом болеют 1 тысяча 734 человека, 277 — в тяжелом состоянии
10:39
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
10:38
В КР выявили 100 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 177 083
10:37
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд