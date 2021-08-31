Садыр Жапаров пообещал налоговые послабления

С 2022 года вместо нескольких видов налогов можно будет оплатить только один. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время празднования 30-летия независимости Кыргызстана.

По его словам, до настоящего времени все границы с сопредельными государствами закрыты, торговые операции почти приостановлены. Естественно, в такой ситуации снижаются налоговые и таможенные поступления.

«За первые семь месяцев 2021 года нам удалось собрать дополнительно 12 миллиардов сомов за счет устранения налоговых и таможенных злоупотреблений предыдущего режима и развития горнодобывающей отрасли в соответствии с национальными интересами. В результате мы готовимся к повышению пенсий и пособий, а также закупке антикоронавирусных препаратов и вакцин», — сказал Садыр Жапаров.

Власти поставили ряд амбициозных планов по обеспечению быстрого экономического развития.

«Активно ведется работа по реализации проектов строительства крупных и малых гидроэлектростанций с целью использования энергетического потенциала Кыргызстана», — сказал Садыр Жапаров.

По словам главы государства, говорить, что КР находится в географическом транспортном тупике — ошибочно, поэтому отечественные специалисты усиленно работают над увеличением транзитного потенциала страны.

В наших основных планах с учетом условий нашей страны — создание мультимодальных грузовых авиахабов, строительство промышленных торгово-логистических комплексов с целью увеличения пропускной способности международных аэропортов «Манас», «Тамчы», «Баткен» и «Ош». Садыр Жапаров

«Надеемся, что ввод в эксплуатацию крупных объектов через инструменты государственно-частного партнерства, быстрое создание и запуск инвестиционных фондов будут способствовать оздоровлению экономики. Готовятся соответствующие указы и решения кабинета министров», — отметил президент.