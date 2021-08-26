Садыр Жапаров объявил благодарность школьникам

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил благодарность за активное участие в международных олимпиадах, достижение высоких результатов и значительные заслуги в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Благодарность школьникам передал госсекретарь Чолпонбек Абыкеев. Он отметил, что со стороны государства системе образования уделяется особое внимание. Отрадно, что ученики из Кыргызстана прославляют страну на мировой образовательной арене.
Пожелав участникам встречи новых достижений и всего самого доброго, он вручил памятные подарки от имени Садыра Жапарова.
Так, среди награждаемых значатся:
- Артур Айдаров — ученик Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова;
- Бактынур Ажыбаев — ученик Джалал-Абадского лицея имени Курманбека Баатыра;
- Данияр Бейшекеев — ученик Нарынского лицея имени Муратбека Субакожоева;
- Тенгиз Беккоенов — ученик Джалал-Абадского лицея имени Курманбека Баатыра;
- Ислам Давлетов — ученик Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова;
- Федор Корнияш — ученик учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Е.Б. Якира;
- Камиль Мамбетов — ученик Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова;
- Надежда Ондрина — ученица учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Е.Б. Якира;
- Мунарбек Айтиев — учитель Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова;
- Махамадхан Ишматов — учитель некоммерческой организации общественного фонда «Школа Газпром Кыргызстан»;
- Наталья Лантухова — учитель учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Е.Б. Якира;
- Эльбрус Тажибаев — учитель Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова;
- Кылычбек Урайымов — координатор олимпийского центра по информатике международного образовательного учреждения «Сапат».