Садыр Жапаров объявил благодарность школьникам

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил благодарность за активное участие в международных олимпиадах, достижение высоких результатов и значительные заслуги в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Благодарность школьникам передал госсекретарь Чолпонбек Абыкеев. Он отметил, что со стороны государства системе образования уделяется особое внимание. Отрадно, что ученики из Кыргызстана прославляют страну на мировой образовательной арене.

Пожелав участникам встречи новых достижений и всего самого доброго, он вручил памятные подарки от имени Садыра Жапарова.

Так, среди награждаемых значатся: