Селевые потоки на Иссык-Куле. Улукбек Марипов призвал страховать свое жилье

Глава кабинета министров Улукбек Марипов встретился с жителями села Оттук Тонского района. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, в результате схода селевых потоков здесь были подтоплены дворы 320 жилых домов, затоплены 64 жилых дома, 3 дома находятся в аварийном состоянии.

Улукбек Марипов осмотрел состояние жилых строений и поручил провести все необходимые восстановительные работы. Он призвал граждан страховать свое жилье на случай чрезвычайных ситуаций.

Он также ознакомился с деятельностью кооператива «Кредо-Бак» в селе Кичи-Жаргылчак Джети-Огузского района.

Предприятие производит фруктовые соки и пюре. Имеется холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов. Кроме того, организация выпускает хлебобулочную продукцию.