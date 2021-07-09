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Власть

Свободу не отнять. Наталья Никитенко прокомментировала высказывания главы ГКНБ

«Мне очень жаль слышать такие заявления из уст очень опытного политика, каким, безусловно, является Камчыбек Ташиев», — прокомментировала вчерашнее выступление председателя ГКНБ депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, попытки запугать людей, средства массовой информации, блогеров и политиков — абсолютно бесперспективны.

«Мы все помним Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и его брата, его сыновей. Помним Атамбаева, Жээнбекова. Мы же все помним. Свобода, в том числе и свобода слова, это уже генетический код нашего народа, это наш краеугольный камень. Некоторые политики утверждают, что мы ничего не достигли за 30 лет, но я с этим не согласна, мы научились дышать полной грудью, дышать свободой, и никто, никакой вирус страха не сможет отнять у нас это право», — написала Наталья Никитенко в Facebook.

Отметим, накануне во время пресс-конференции Камчыбек Ташиев призвал кыргызстанцев быть осторожными с высказываниями и заявил, что всех берут на учет и намерены привлекать к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200415/
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