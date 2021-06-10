Садыр Жапаров встретился с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом

Президент Садыр Жапаров в рамках визита в Анкару встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентского взаимодействия.

«Садыр Жапаров высоко оценил уровень межпарламентского сотрудничества, который вносит значительный вклад в укрепление доверия между странами. Также он положительно отозвался о взаимодействии в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). По мнению главы государства, ТюркПА должна стать фундаментальным институтом, который создаст общее пространство для улучшения сотрудничества между тюркскими государствами», — говорится в сообщении.

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп поздравил Садыра Жапарова с предстоящим 30-летием независимости Кыргызстана, пожелал дальнейшего процветания стране. Также он выразил соболезнования близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Великого национального собрания Турции заметил, что Турция и Кыргызстан — близкие, родственные страны, которые объединяет общность культур и языков.