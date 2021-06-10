Берег Иссык-Куля заполнился навозом. Депутат просит решить проблему пастбищ

Животноводам Иссык-Кульской области негде пасти свой скот. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Уланбек Исмаилов.

По его словам, раньше летом они отгоняли свой скот на казахское пастбище Черек.

«Сейчас берег Иссык-Куля заполнен навозом. Надо договориться с Казахстаном об открытии джайлоо Черек для жителей области. Знаю, вопрос тяжелый, но мы ведь с Казахстаном в хороших отношениях, мы даем им воду. Тем более это пастбище очень далеко для животноводов Казахстана, а для наших — близко и удобно», — сказал нардеп.