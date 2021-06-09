Визит в Турцию. Садыр Жапаров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

В Анкаре сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, кортеж с Садыром Жапаровым в сопровождении почетного конного караула подъехал к дворцу президента Турции. Его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u Resmî Karşılama Töreni https://t.co/gxhCPvlAEm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021

Главы государств поприветствовали друг друга, после чего прозвучали гимны Кыргызской Республики и Турецкой Республики.

Президенты прошли вдоль строя почетного караула. Садыр Жапаров поприветствовал его на турецком языке: «Мерхаба, аскер!»

Затем они представили членов своих официальных делегаций и совместно сфотографировались на фоне государственных флагов.

В завершение церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган перешли в офис президента Турции для проведения переговоров в формате тет-а-тет.