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Власть

Визит в Турцию. Садыр Жапаров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

В Анкаре сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

По ее данным, кортеж с Садыром Жапаровым в сопровождении почетного конного караула подъехал к дворцу президента Турции. Его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы государств поприветствовали друг друга, после чего прозвучали гимны Кыргызской Республики и Турецкой Республики. 

Президенты прошли вдоль строя почетного караула. Садыр Жапаров поприветствовал его на турецком языке: «Мерхаба, аскер!»

Затем они представили членов своих официальных делегаций и совместно сфотографировались на фоне государственных флагов.

В завершение церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган перешли в офис президента Турции для проведения переговоров в формате тет-а-тет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197064/
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