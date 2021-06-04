Именем президента опять прикрываются в корыстных целях. Комментарий пресс-службы

В последнее время участились случаи недобросовестных действий некоторых лиц, которые, прикрываясь именем президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, представляясь его близкими, советниками или помощниками, обращаются в государственные и иные структуры в личных корыстных целях.

В этой связи пресс-служба главы государства отмечает: Садыр Жапаров ранее уже заявлял, что подобные лица подлежат немедленному задержанию, даже если они являются его родственниками.

«Поэтому в случаях обращения или оказания давления в целях решения личных вопросов с использованием имени президента просим обращаться в соответствующие правоохранительные органы», — призывает пресс-служба главы государства.