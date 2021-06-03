Забастовка маршруток. Депутаты требуют отчета от и. о. мэра Бишкека

Сегодня на заседании парламента депутаты подняли вопрос о забастовке водителей маршрутных такси, которая проходит второй день в Бишкеке.

По словам нардепа Айбека Осмонова, два дня горожане мучаются без маршруток, а службы такси подняли тарифы на проезд в два-три раза.

«Дайте протокольное поручение правительству. В городе живут разные люди, есть те, кто может на такси ездить, но большинство не может. Бишкек — столица Кыргызстана, такого быть не должно», — сказал он.

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Депутат Кожобек Рыспаев предложил вызвать и заслушать информацию и. о. мэра.

Напомним, забастовка водителей маршрутных такси продолжается второй день. Перевозчики требуют повышения стоимости проезда.

«Мы все на правительство скидываем, но это ведь прямая обязанность градоначальника. Два дня народ мучается, нет смысла в протокольном поручении. Мы должны выслушать мэра, пусть он расскажет, какие проблемы в городе есть, что делается для того, чтобы решить вопрос маршруток», — сказал Кожобек Рыспаев.

Нардеп Дастан Бекешев поддержал коллег. По его словам, повышение тарифов не решит в целом проблему с транспортом. «Мы можем поднять тарифы, но через год, если не закупим общественный транспорт, проблема не решится. Цены поднимаются, но сами маршрутки не обновляются, у них нет кассовых аппаратов», — добавил он.