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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Меру пресечения Омурбеку Бабанову изберут завтра

Меру пресечения экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову изберут завтра, 2 июня. Об этом журналистам сообщили сторонники бывшего главы кабмина.

О причинах переноса процесса неизвестно. 

2 июня также изберут меру пресечения экс-депутатам Исхаку Пирматову и Таланту Узакбаеву.

Сегодня около здания Первомайского районного суда Бишкека прошла акция в поддержку Омурбека Бабанова.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196034/
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