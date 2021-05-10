Итоги выборов. Заявившие о нарушениях партии «Эмгек» жалуются на милиционеров

Заявители по факту нарушений, допущенных в период предвыборной кампании в Бишкекский горкенеш со стороны кандидатов партии «Эмгек» Эркинбек Мамбеталиев и Марипа Тургунова заявляют, что их запугивают сотрудники Ленинского РОВД столицы.

По словам Эркинбека Мамбеталиева, еще в марте он написал заявление, но в городском отделении милиции его сведения полностью фальсифицировали. Якобы согласно данным ГОМ, он заявления не писал и не возмущался по поводу применения административного ресурса в МТУ № 4.

Уточняется, что заявители на партию «Эмгек» из МТУ № 4 проводят по три-шесть часов в городском отделении милиции, где они не прикреплены по своему адресу проживания. Они слышат угрозы и намеки на ответные меры в отношении себя. Председатель квартального комитета № 73 Марипа Тургунова тоже пожаловалась на давление.



Угрозы со стороны силовых органов подтвердила квартальная МТУ № 4 Калыя Джапарова. В своей пояснительной записке она рассказала, как сотрудник штаба партии «Эмгек» по имени Омурбек угрожал, что обязательно разберется с ними после выборов.

Системным проведением подкупа от партии «Эмгек» в МТУ № 4, по мнению квартальных, занимается заместитель председателя БГК Жаныбека Абирова (№ 1 в списке «Эмгек») — Руслан Жакышев (№ 8 в списке «Эмгек»). На партию и ее кандидатов имеются прямые показания сотрудников муниципалитета. Дело по МТУ № 4 не прекращено.В системном применении административного ресурса партию «Эмгек» обвиняет также сотрудник мэрии из МТУ № 11 Адилет Манасбеков. Манасбеков до сих пор испытывает давление со стороны начальства МТУ № 11. Ему поступают угрозы.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр также заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы.

В ТИК на это требование пока не отреагировали.

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.