Председателем Верховного суда стала Нургуль Бакирова. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Уточняется, что сегодня состоялось собрание судей Верховного суда, где избрали председателя и его заместителя.

«Судьи единогласно поддержали кандидатуру Нургуль Бакировой на должность председателя. Ее заместителем стал Качыке Эсенканов», — отметили в пресс-службе.

Ранее Нургуль Бакирова занимала должность заместителя председателя Верховного суда. Она стала исполнять обязанности главы ВС КР после того, как с должноси сняли Гульбару Калиеву.