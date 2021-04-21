Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился Садыр Жапаров

«Большая часть денег была украдена не энергетиками, а чиновниками, сидевшими на верхушке власти», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров на встрече с ветеранами и экспертами энергетической отрасли.

По его словам, энергетика является стратегически важнейшим сектором, в котором имеется множество проблем. Поэтому нынешнее плачевное состояние отрасли требует особого внимания и принятия неотложных мер.

На встрече присутствовали министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев, председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Бакыт Сыдыков, руководители энергокомпаний и ветераны отрасли Ильяс Давыдов, Мирбек Батаканов, Лев Васильев, Ибрагим Алиев. Обсуждены текущая ситуация, вопросы реформирования и тарифной политики в энергетической системе, направления ее дальнейшего развития.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом вместо решения проблемы в этой области одна проблема накладывалась на другую, брались ссуды под предлогом проведения ремонтных работ. После деньги разворовывались и не вкладывались в сектор.

В итоге долг энергетических компаний составляет 129 миллиардов сомов, а подстанции и линии, оставшись без ремонта, пришли в плохое состояние.

«Находясь у истоков рек, мы стали импортером, а не экспортером электроэнергии. В настоящее время мы импортируем электроэнергию из Казахстана и Узбекистана. Это должно быть постыдно для нас», — заявил Садыр Жапаров.

Президент добавил, что сейчас изыскивается выход из кризиса собственными силами, не занимая средств извне, применяя эффективную тарифную политику. При этом он уверен, что есть некоторые политики, имеющие поверхностное понимание или даже все хорошо понимающие, но из-за популизма и попыток показаться болеющими за народ критикуют тарифную политику и не сходят со страниц СМИ.

«Они ищут способ получить голоса избирателей на осенних выборах. Есть такая поговорка: «Политик думает о предстоящих выборах, а государственный деятель думает о будущем страны». Поэтому мы продолжим работать с вами на благо республики. Результаты будут хорошими. Большинство людей будут только благодарны», — заявил Садыр Жапаров.

Он призвал прекратить политическое безразличие и волюнтаризм, выразив готовность пойти на любые решительные действия с намерением решить давние накопившиеся проблемы энергетики.

Глава КР отметил, что в кризисной ситуации сектор находится из-за легкомысленных политических спекуляций некоторых чиновников, думавших только о том, как бы своровать побольше денег.

«Проблемы не решались оперативно. Мы потеряли много времени. Предупреждаю, мы больше не допустим такой халатности. Мы не намерены обманывать и отвлекать людей. В то же время реформы в энергосистеме, которые мы планируем, не должны причинить ущерба населению. Чем раньше приступить к достижению этих целей, тем быстрее получится избавиться от таких негативных явлений, как нехватка воды и отключение электричества в холода», — заключил он.