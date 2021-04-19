14:46
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Власть

Заседания Совета безопасности не будет — пресс-служба президента

Пресс-служба президента опровергла информацию о том, что завтра, 20 апреля, состоится первое под председательством Садыра Жапарова заседание Совета безопасности.

«В графике мероприятий аппарата президента проведение заседания Совета безопасности не запланировано и ранее не планировалось», — информирует пресс-служба главы государства.

Ранее 24.kg сообщило, что в числе прочих президент намерен обсудить с членами Совета безопасности проблему третьей волны распространения коронавирусной инфекции, сложную ситуацию в экономике, борьбу с коррупцией и кадровые вопросы.

Пресс-служба президента назвала новость ложной.

От редакции: в стране, действительно, очень много проблем, требующих незамедлительного решения. Остается непонятным, почему в аппарате президента не считают важным созвать Совет безопасности и при участии лидера государства незамедлительно приступить к их решению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190650/
просмотров: 1079
Версия для печати
Материалы по теме
Первый под председательством Садыра Жапарова Совет безопасности обсудит важное
Систему отбора кадров в прокуратуру и правоохранительные органы изменят
Кылычбек Абышев стал замсекретаря Совбеза. Он баллотировался в депутаты
Кенешбек Дуйшебаев сложил полномочия секретаря Совета безопасности
Кенешбек Дуйшебаев назначен секретарем Совета безопасности
Новый состав Совета безопасности экстренно собирается в здании ГКНБ
В правительстве согласны с критикой президента, но никого не уволят
Итоги Совбеза. Кыргызстан будет массово закупать тест-системы и средства защиты
Президент проводит заседание Совета безопасности
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова
Популярные новости
Лекарство из&nbsp;баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от&nbsp;Садыра Жапарова Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем
Делимитация и&nbsp;демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в&nbsp;парламенте Делимитация и демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в парламенте
Бизнес
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
19 апреля, понедельник
14:45
Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здр...
14:31
Итоги выборов. Не искать козла отпущения призывает партия «Реформа»
14:24
По Бишкеку ездит авто, госномер которого из армянского переделали в кыргызский
14:23
В Facebook и Instagram исчез пост президента о лечении иссык-кульским корнем
14:08
Украл жесткие диски на $2 тысячи. Бишкекчанина водворили в ИВС