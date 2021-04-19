Пресс-служба президента опровергла информацию о том, что завтра, 20 апреля, состоится первое под председательством Садыра Жапарова заседание Совета безопасности.

«В графике мероприятий аппарата президента проведение заседания Совета безопасности не запланировано и ранее не планировалось», — информирует пресс-служба главы государства.

Ранее 24.kg сообщило, что в числе прочих президент намерен обсудить с членами Совета безопасности проблему третьей волны распространения коронавирусной инфекции, сложную ситуацию в экономике, борьбу с коррупцией и кадровые вопросы.

Пресс-служба президента назвала новость ложной.

От редакции: в стране, действительно, очень много проблем, требующих незамедлительного решения. Остается непонятным, почему в аппарате президента не считают важным созвать Совет безопасности и при участии лидера государства незамедлительно приступить к их решению.