Безвизовый режим КР с 52 странами: только одна ответила адекватным решением

Из 52 стран мира, с которыми Кыргызстан ввел безвизовый режим, только Сербия проинформировала об ответном решении. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

Он отметил, что кыргызстанцы могуть посетить без оформления визы 28 государств мира. «С 2012 года мы ведем работу в этом направлении. Но по сравнению с другими мы больше нуждаемся в туристах», — сказал Азиз Мадмаров.

По мнению некоторых депутатов, безвизовый режим Кыргызстан должен вводить только для граждан развитых стран.

«Вьетнам — очень бедная страна. Я не думаю, что их граждане приедут к нам отдыхать. Албания тоже вызывает много вопросов, ведь там достаточно много террористических организаций», — сказала Чынара Урумкалиева.

Напомним, МИД предлагает вводить 60-дневный безвизовый режим еще с девятью государствами (Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Македония, Кипр, Мексика, Румыния и Таиланд). Соответствующий законопроект рассматривается на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.