15:04
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть

Безвизовый режим КР с 52 странами: только одна ответила адекватным решением

Из 52 стран мира, с которыми Кыргызстан ввел безвизовый режим, только Сербия проинформировала об ответном решении. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

Он отметил, что кыргызстанцы могуть посетить без оформления визы 28 государств мира. «С 2012 года мы ведем работу в этом направлении. Но по сравнению с другими мы больше нуждаемся в туристах», — сказал Азиз Мадмаров.

По мнению некоторых депутатов, безвизовый режим Кыргызстан должен вводить только для граждан развитых стран.

«Вьетнам — очень бедная страна. Я не думаю, что их граждане приедут к нам отдыхать. Албания тоже вызывает много вопросов, ведь там достаточно много террористических организаций», — сказала Чынара Урумкалиева.

Напомним, МИД предлагает вводить 60-дневный безвизовый режим еще с девятью государствами (Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Македония, Кипр, Мексика, Румыния и Таиланд). Соответствующий законопроект рассматривается на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190224/
просмотров: 612
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан еще девяти государств
Безвизовый режим. В парламенте интересуются, предоставят ли его в ответ страны
Безвизовый режим. Дастан Бекешев предлагает расширить список стран
Безвизовый режим. В Кыргызстане боятся, что им воспользуются беженцы из Сирии
В Кыргызстане хотят продлить срок пребывания иностранцев без оформления визы
Кыргызстан продлит безвизовый режим с некоторыми странами до 2030 года
Кыргызстан вводит безвизовый режим еще в отношении десяти стран
Кыргызстан установил безвизовый режим с Сербией и Чили
Безвизовый режим до 60 дней в Кыргызстане намерены сделать бессрочным
Соглашение о безвизовом режиме с Сербией рассмотрит парламент Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
15:02
Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской инфекционной больнице Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской ин...
14:57
Видео похищения девушки опубликовали в соцсетях. Милиция начала проверку
14:43
Безвизовый режим КР с 52 странами: только одна ответила адекватным решением
14:40
Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан еще девяти государств
14:18
Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров