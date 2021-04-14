Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей

11 апреля в Кыргызстане состоялись местные выборы в 28 городах и 420 аймаках. Внимание общественности по традиции было приковано к борьбе за депутатские мандаты в Бишкеке и Оше.

По предварительным данным ЦИК, в Бишкекский городской кенеш прошли шесть партий. Семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).

В Ошский — четыре. Абсолютное большинство в южной столице получила «Ата Журт Кыргызстан» — 48,95 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,76 процента), «Ыйман нуру» (8,18 процента) и «Ынтымак» (7,14).

В Бишкеке чуть не добрали до проходного балла «Реформа» и СДК. Подавляющего количества мест в горкенеше не досталось ни одной из победивших партий.

Политорганизации, не прошедшие избирательный порог, заявляют, что гонка была нечестной. Они обвиняют конкурентов в подкупе и применении административного ресурса.

Риторический вопрос

Факт, что подкуп стал бичом избирательной кампании, причем как на местном, так и республиканском уровне, признают почти все. Однако наблюдатели отмечают, что на выборах 11 апреля он не носил массового характера, как в октябре 2020 года. Между тем в своем заявлении Евросоюз призвал власти все-таки обратить внимание на нарушения, касающиеся не только подкупа избирателей, но и несоблюдения тайны голосования, а также правил проведения предвыборной агитации.

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О том, что кандидаты от некоторых партий с помощью домкомов и квартальных не гнушались прибегать к запрещенным приемам, говорят и представители ОФ «Общее дело». Наблюдатели этой организации зафиксировали 225 нарушений. Большинство жалоб, поступивших в ТИКи и правоохранительные органы, касаются подкупа.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала, что каждое заявление тщательно изучат и, если подтвердится, что та или иная партия замешана в системном подкупе, регистрацию ее списка отменят.

Подобный прецедент уже был на местных выборах в 2016 году. Скандал разразился в Кара-Балте. Мандатов была лишена партия «Жаны шаар». По решению ЦИК ее не допустили в горкенеш. Итоги голосования были аннулированы по жалобе Жайылского РОВД, где говорилось о фактах подкупа со стороны партии и давлении на избирателей.

Эксперты сомневаются, что подобное возможно в Бишкеке или Оше.

На этих выборах столичная ТИК аннулировала регистрацию четырех кандидатов из списка трех партий «Эмгек», «Ак Бата» и «Ата Журт Кыргызстан». Однако общественность таким решением не удовлетворилась. Представители гражданского сектора упрекнули ТИК в полумерах.

Побочный эффект

Аналитики считают, что причина купли-продажи голосов кроется в отсутствии финансовой подотчетности партий. Не секрет, что у каждой активной политорганизации имеется «черная бухгалтерия». Именно из этой копилки и расходуются средства для мотивации избирателя.

«Подкуп — это побочный эффект политической коррупции. Проблема в том, что партии неподотчетны. Это объясняется тем, что они оживают накануне выборов и работают до подведения результатов. Все остальное время до очередной кампании находятся в спящем режиме. Необходимо решать вопрос с финансовой прозрачностью партий. У каждого политобъединения есть своя так называемая теневая касса, и проследить, как из нее и куда тратятся деньги, не может ни один орган, включая ЦИК», — сказал юрист Эрик Ирискулбеков.

Надо, чтобы все финансы партий были переведены в безналичный формат. Тогда ЦИК сможет контролировать, куда, как и на что тратятся средства. Без этого подкуп будет процветать. Эрик Ирискулбеков

Эксперт по избирательному праву Айнура Усупбекова согласна с тем, что партии должны отчитываться за свои деньги. Она напомнила, что в мае 2020-го парламент рассматривал поправки в закон о политических партиях, который не менялся с 1999 года.

По ее словам, обязать отчитываться можно только те политические организации, которые финансируются из госбюджета. Инициатива денежного поощрения партий, набравших большинство голосов на выборах, подверглась в парламенте критике. В итоге документ заморожен в режиме первого чтения.

«Поэтому будем исходить из той законодательной базы, которая существует на сегодня. На мой взгляд, чтобы минимизировать риск подкупа, нужно снимать с гонки проштрафившихся кандидатов. Необходимо и общественное порицание. Отменять регистрацию всего списка партии — это громоздкая процедура, которая не оправдана еще и тем, что далеко не все партии строят свою кампанию на подкупе избирателей. А такая жесткая мера, как снятие кандидатов с гонки — одного, двух, трех, пятерых — заставит партии чистить свои ряды», — считает Айнура Усупбекова.

Научитесь проигрывать достойно

Из-за стабильно повторяющихся нарушений, пассивности ЦИК и неповоротливости правоохранительных органов социум перестал верить в объективность выборов. Теперь требуют решительных действий вплоть до аннулирования результатов голосования и аутсайдеры выборов.

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В Бишкеке и Оше после появления данных АСУ партии, не попавшие в горкенеши, устроили стихийные митинги. Заводилами в столице выступили социал-демократы, пришедшие к финишу с результатом 5,5 процента. Поддержать товарищей по несчастью пришли отдельные кандидаты из «Реформы», «Бутун Кыргызстана», ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу журт», КСП и «Улутман». В Оше потребовали провести перевыборы представители «Бир Бола» и «Ишенима». Протест там ограничился одним днем.

Лидер СДК Темирлан Султанбеков пообещал, что в Бишкеке акция будет бессрочной. Однако слово не сдержал. Митинги продолжают другие проигравшие.

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По словам политолога Игоря Шестакова, природа митингов после выборов отражает суть товарно-денежных отношений, которые сложились за период агитации между партиями и электоратом.

«Конечно, без подкупа не обошлось. Вообще, провести выборы в Бишкеке и Оше без финансовой заинтересованности избирателя практически невозможно. Столичные жители неактивны и не ходят на выборы. Рядовой избиратель не понимает, какой смысл несут горкенеши, зачем выбирать туда депутатов, в чем заключается их миссия, если все решает мэрия, а бизнесмены, прошедшие в БГК, просто пилят городскую инфраструктуру и набивают карманы», — отметил Игорь Шестаков.

На массовые митинги с последующим пересмотром итогов местные выборы, конечно, не тянут. Те, кто выходит сегодня, я полагаю, просто нарабатывают узнаваемость, столь необходимую для участия в предстоящей гонке в Жогорку Кенеш. Игорь Шестаков

Эксперты также считают, что зуд митинговщины провоцируют не только нарушения, без которых не обходится ни одна кампания и ни в одной стране мира, но и неумение отечественных политиков достойно проигрывать.

Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Если партия не смогла заручиться поддержкой электората, чтобы попасть во власть, то это означает, что к следующей кампании надо готовиться лучше: наращивать политический и финансовый капитал, работать с избирателями не от раза к разу, а на постоянной основе. Деньги играют далеко не последнюю роль в партийном строительстве и сознательные политики не вступают в гонку с пустым карманом.