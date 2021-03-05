Президент поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил граждан с Днем ак калпака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении президент отметил, что ак калпак является одной из национальных ценностей кыргызского народа. Испокон веков кыргызский народ всегда с уважением и почтением относился к национальной одежде, особенно к головным уборам.

«Несомненно, почитаемый нашими предками ак калпак является сокровищницей национального искусства. Кыргызский народ почитал наш национальный головной убор как символ жизни, величия, чистоты и передавал его из поколения в поколение. Наши мудрые и умелые матери создали ак калпак в форме, напоминающей снежные вершины горного Кыргызстана. В эпосе «Манас» говорится, что «кыргызы — это народ, носящий белый калпак, вершина которого белая, как вершины гор, а основание — темное, как их подножия». Каждый крой и вышивка имеют глубокое философское значение и соответствуют возрасту мужчин», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он напомнил, что День ак калпака утвержден постановлением Жогорку Кенеша 29 июня 2016 года для сохранения и уважения значения национального головного убора, поддержки национальных традиций и пробуждения гордости людей за кыргызскую культуру.

«Со времен Бакая и Манаса Великодушного кыргызы почитали ак калпак, а предки всегда придерживались высоких национальных ценностей и чести. Жизнь кыргызского ак калпака такая же, как и жизнь кыргызов, это долгая генеалогия. Когда мы видим наших соотечественников в ак калпаках в зарубежных странах, на культурных и спортивных мероприятиях, это вызывает у нас ощущение движения гор Ала-Тоо, а их художественная красота и качество выделяют их среди других народов», — говорится в тексте поздравления.

Я верю, что человек, носящий ак калпак, уходит своими корнями в историю своих предков и глубоко укоренен в судьбе своего народа. Садыр Жапаров

В 2019 году ак калпак внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества под названием «Традиционные способы изготовления мужских головных уборов кыргызского народа и культура их ношения», что является большой честью для наших соотечественников.

«Отрадно, что с каждым годом наши национальные костюмы становятся все более популярными, восхищая мир. Пусть каждый кыргызстанец носит наш национальный головной убор ак калпак. Пусть наши национальные костюмы сохранят величие нации, а наш народ не теряет веры, доброты и чести. Уверен, что наши древние, национальные ценности будут сохранены в веках», — заключил глава государства.