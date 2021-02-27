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Власть

Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие

Граждане Кыргызстана, родившиеся на территории Киргизской ССР с 1940 по 9 мая 1945 года, будут получать ежемесячно по 2 тысячи сомов. Проект документа подготовила инициативная группа коммунистов. Документ направлен в парламент с положительной резолюцией правительства.

Уточняется, что размер выплаты составляет 2 тысячи сомов. В справке-обосновании говорится, что это наиболее уязвимая категория граждан. Их рождение и детство пришлись на трудные военные и послевоенные годы. Но никаких выплат от государства они не получали.

Пособия предлагается выплачивать с 1 января 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184816/
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