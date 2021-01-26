Инаугурация Садыра Жапарова. Церемония из-за COVID-19 пройдет без участия СМИ

Инаугурация вновь избранного президента страны пройдет без участия журналистов. Для освещения в СМИ церемония официального вступления в должность будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что на мероприятие в основном приглашены рядовые граждане, а также общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции и дипломатического корпуса.

«В целях профилактики эпидемиологической ситуации аккредитация журналистов не проводилась, так как все будет доступно для освещения мероприятия онлайн. На инаугурацию приглашены руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ только в качестве гостей», — отметили в аппарате главы государства.

Напомним, инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.