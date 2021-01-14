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Власть

Депутат предлагает упразднить Высшую школу правосудия при Верховном суде

Депутат парламента Тариэль Жоробеков предлагает не только ликвидировать Судебный департамент, за что ранее выступал его коллега Марлен Маматалиев, но и убрать еще три подразделения. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По словам Тариэля Жоробекова, уполномоченным государственным органом, осуществляющим организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности местных судов, является Судебный департамент при Верховном суде, также существует Служба исполнения и Высшая школа правосудия.

«Для рационального и эффективного использования ресурсов, а также оптимизации структуры органов предлагается внести изменения в закон и объединить три этих органа в один. Принятие документа позволит улучшить работу структуры судебной ветви власти», — считает Тариэль Жоробеков.

Депутат подчеркивает, что принятие законопроекта позволит повысить качество и оперативность работы судов и органов судебной власти, а также поможет установить учет и координацию бюджета.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/179962/
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