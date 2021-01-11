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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

79,14 процента — не предел. Сколько набирали голосов президенты Кыргызстана

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, лидером гонки стал Садыр Жапаров. Он набрал 79,12 процента голосов.

Первый и многоразовый

За 30 лет кыргызстанцы избирали главу государства восемь раз. Первые выборы прошли в 1991 году. С результатом 95,33 процента победил Аскар Акаев.

Спустя четыре года кыргызстанцы вновь отправились к урнам. Фаворитом снова стал Аскар Акаев с результатом 71,59 процента.

В 2000 году он баллотируется на третий срок и вновь побеждает. Ему отдали предпочтение 74,47 процента избирателей.

В 2005 году Акаев вновь собирался на выборы, но помешали мартовские события, в результате которых первый президент независимого Кыргызстана бежал из страны.

Номер два

Следующим после Аскара Акаева президентом избрали Курманбека Бакиева. Он занял этот пост в 2005 году. За него проголосовали 88,72 процента избирателей.

В 2009 Курманбек Бакиев занял первое место с результатом 76,12 процента. В 2010 году в Кыргызстане произошел государственный переворот и он, как и его предшественник, вынужденно покинул страну.

Третий переходный

В 2010-м президентом переходного периода стала Роза Отунбаева. Выборы не проводили, ее правление одобрили на референдуме по изменению Конституции.

Четвертый досидевший

Спустя полтора года в 2011 году прошли досрочные выборы главы государства. На них победил с большим отрывом Алмазбек Атамбаев — 62,52 процента. Кстати, он пока единственный президент, кто отсидел положенный по Конституции шестилетний срок от начала и до конца. Правда, от уголовных дел это Алмазбека Атамбаева не спасло.

Пятый и самый быстрый

В 2017 году гонку выиграл преемник Алмазбека Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,75 процента избирателей.

Страной он управлял три года. 15 октября после скандальных парламентских выборов, итоги которых ЦИК признала недействительными, Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Это первый всенародно избранный президент, который не смог продержаться у власти и одного срока.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179450/
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