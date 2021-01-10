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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Нуржан Шайлдабекова сказала, когда пройдет инаугурация Садыра Жапарова

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова озвучила, когда должна состояться инаугурация нового президента Кыргызстана.

По ее словам, в соответствии с законодательством церемония вступления главы государства в должность должна пройти в течение месяца после объявления официальных результатов выборов.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что результаты будут объявлены после проведения ручного подсчета голосов, рассмотрения жалоб и решения всех споров в судах, если таковые возникнут. «Сроки подсчета результатов выборов будут сокращены на четверть», — отметила она.

Центризбирком огласит результаты не позднее 24 января.

Таким образом, инаугурация состоится в феврале 2021 года.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179436/
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